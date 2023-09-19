Неожиданные категории украинцев, которым могут вручить повестку: что делать в таком случае

Отказаться от получения повестки мужчины не могут

Во время военного положения и общей мобилизации в Украине продолжают выдавать повестки военнообязанным и в том числе "приглашение" в военкомат могут получить пенсионеры и люди с инвалидностью. При этом отказаться от нее они не имеют права.

Адвокат Артем Заика на своей странице в социальной сети детально рассказал, что необходимо делать в таких случаях. По его словам, бывают случаи, когда повестки мужчинам могут вручать даже несмотря на наличие у них статуса инвалида, что подтверждено пенсионным удостоверением.

В таком случае гражданам следует обратиться в Территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) и пройти военно-врачебную комиссию, которая должна будет подтвердить непригодность к службе по состоянию здоровья.

Если по результатам ВВК мужчина будет признан ограничено пригодным, то во время военного положения он может нести военную службу, но не на передовой, а, к примеру, в тылу. То есть, лица с инвалидностью также могут быть военнообязанными и пригодными к службе. Для них будут подбирать должность, подходящую под их состояние здоровья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко рассказал, в каких местах повестки не могут раздавать.