Вручение повестки в другой области или городе: почему не стоит этого бояться и что нужно делать

Защитой от "массовой" выдачи повесток является постановка на учет там, где вы проживаете или находитесь

В связи с общей мобилизацией и военным положением мужчинам в Украине продолжают выдавать повестки и может случиться так, что военнообязанный, приехавший в другой город, столкнется с такой ситуацией. Выезжая в другую область или город, рекомендуется заранее подготовить и взять с собой ряд необходимых документов.

Детально об этом рассказала адвокат, руководительница волонтерского движения "Адвокаты ВСУ" Евгения Рябека в материале "Украинской правды".

"Лучшая защита – сделать так, чтобы за вами не бегали, иметь все документы. Так же, если вы идете на ВВК. К нам, как к адвокатам ВСУ, часто обращались с сообщениями о нарушениях, но когда мы разбирались, оказывалось, что нарушение лишь в том, что лицо не предоставило копии всех документов. Например, о состоянии здоровья или о составе семьи", – говорит она.

По словам Евгении, Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так же как и военно-врачебная комиссия, не могут догадаться, что у мужчины, к примеру, есть отсрочка или же белый билет.

"Идя в военкомат или отправляясь в командировку, нужно взять с собой комплект соответствующих документов, засвидетельствовать копии, иметь их с собой, стать на учет — и никаких вопросов не будет", — подчеркивает адвокат.

Также она добавила, что постановка военнообязанного на учет не означает, что его тут же отправят в тренировочный центр, а затем на фронт. Страна должна понимать, сколько в общем бойцов у нее есть, сколько есть пригодных, ограничено пригодных или вовсе не пригодных к службе.

"Я считаю, что новая норма уместна, потому что стране нужен учет военнообязанных. Упорядочение, учет лиц, даже выдача всем повесткам – это абсолютно логично, особенно во время военного положения", – добавляет адвокат ВСУ.

Отправляясь в другой город или область, военнообязанному нужно взять с собой военно-учетный документ — военный билет, приписное, временное удостоверение, чтобы в случае вручения повестки предъявить их.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Андрей Межирицкий объяснил, считается ли повестка, брошенная в почтовый ящик, врученной и что грозит за ее игнорирование.