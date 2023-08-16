Вручення повістки в іншій області чи місті: чому не варто цього боятися і що робити

Захистом від "масової" видачі повісток є постановка на облік там, де ви проживаєте чи перебуваєте

У зв’язку із загальною мобілізацією та воєнним станом чоловікам в Україні продовжують видавати повістки й може статися так, що військовозобов’язаний, який приїхав до іншого міста, зіткнеться з такою ситуацією. Виїжджаючи в іншу область чи місто, рекомендується заздалегідь підготувати та взяти з собою низку необхідних документів.

Детально про це розповіла адвокат, керівниця волонтерського руху "Адвокати ЗСУ" Євгенія Рябека у матеріалі "Української правди".

"Кращий захист — зробити так, щоб за вами не бігали, мати всі документи. Так само, якщо ви йдете на ВЛК. До нас, як до адвокатів ЗСУ, часто зверталися з повідомленнями про порушення, але коли ми розбиралися, виявлялося, що порушення лише в тому, що особа не надала копії всіх документів. Наприклад, про стан здоров’я або склад сім’ї", – каже вона.

За словами Євгенії, Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, так само як і військово-лікарська комісія, не можуть здогадатися, що у чоловіка, наприклад, є відстрочка або білий квиток.

"Йдучи у військкомат чи вирушаючи у відрядження, потрібно взяти із собою комплект відповідних документів, засвідчити копії, мати їх із собою, стати на облік — і жодних питань не буде", — наголошує адвокат.

Також вона додала, що постановка військовозобов’язаного на облік не означає, що його одразу відправлять до тренувального центру, а потім на фронт. Країна повинна розуміти, скільки загалом бійців має, скільки є придатних, обмежено придатних або зовсім не придатних до служби.

"Я вважаю, що нова норма є доречною, тому що країні потрібен облік військовозобов’язаних. Упорядкування, облік осіб, навіть видача всім повісткам — це абсолютно логічно, особливо під час воєнного стану", — додає адвокат ЗСУ.

Вирушаючи до іншого міста чи області, військовозобов’язаному потрібно взяти з собою військово-обліковий документ — військовий квиток, приписне, тимчасове посвідчення, щоб у разі вручення повістки пред’явити їх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Андрій Межирицький пояснив, чи вважається повістка, кинута в поштову скриньку, вручену і що загрожує за її ігнорування.