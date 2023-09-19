Несподівані категорії українців, яким можуть вручити повістку: що робити у такому разі

Відмовитися від отримання повістки чоловіки не можуть

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжують видавати повістки військовозобов’язаним і, зокрема, "запрошення" до військкомату можуть отримати пенсіонери та люди з інвалідністю. При цьому відмовитись від неї вони не мають права.

Адвокат Артем Заїка на своїй сторінці у соціальній мережі детально розповів, що необхідно робити у таких випадках. За його словами, трапляються випадки, коли повістки чоловікам можуть вручати навіть попри наявність у них статусу інваліда, що підтверджено пенсійним посвідченням.

У такому разі громадянам слід звернутися до Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) та пройти військово-лікарську комісію, яка має підтвердити непридатність до служби за станом здоров’я.

Якщо за результатами ВЛК чоловіка буде визнано обмежено придатним, то під час воєнного стану він може нести військову службу, але не на передовій, а, наприклад, у тилу. Тобто особи з інвалідністю також можуть бути військовозобов’язаними та придатними до служби. Для них підбиратимуть посаду, що підходить під їхній стан здоров’я.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко розповів, у яких місцях повістки не можуть роздавати.