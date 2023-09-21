Повістка до ТЦК: хто і де має право вручити

Виписувати повістки працівники місцевого самоврядування чи голови підприємств не можуть

В Україні не кінчається мобілізація, вона триватиме щонайменше до середини листопада. Вручення документів на явку до ТЦК військовозобов'язаним також не припиняється. Але окрім представників центрів комплектування право на таке вручення мають ще деякі посадовці.

Як зазначила Начальниця служби звʼязків з громадськістю ЛОТЦК та СП Марія Левко, окрім представників ТЦК та СП видати припис на явку (повістку) можуть представники органів місцевого самоврядування, очільники установ, де працюють військовозобов'язані, управителі будинків.

При цьому керуючий партнер Адвокатського об'єднання Ігор Чудовський уточнює, що відбутися це може за умови наявного від ТЦК спеціального розпорядження. Повістки вищеперераховані категорії не виписують, а лише вручають відповідний готовий документ.

Якщо хто може вручити повістку ще визначено точно, то місце може бути різне. Законом воно не регламентоване. Це може бути будь-де: на вулиці, вдома, на роботі, навіть на пляжі. Однак є певний нюанс, пов'язаний із транспортними засобами громадського транспорту. Зупинити автобус чи маршрутку під час руху для вручення повісток представники ТЦК не мають права. Таке керування рухом це прерогатива Національної поліції.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що в Україні планують запустити електронний реєстр військовозобов'язаних. Туди будуть вноситися дані від різноманітних профільних міністерств. Серед них зокрема дані про освіту, наявність кримінального минулого, стан здоров'я та трудову зайнятість.