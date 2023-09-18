Електронний реєстр військовозобов’язаних: Міноборони знатиме номери телефонів, і не лише (законопроєкт)

Про електронні повістки поки не йдеться

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким пропонується створити електронний реєстр військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Документ №10062, який розміщено на сайті Верховної Ради, пропонує оцифрувати реєстр військовозобов’язаних та надати Міноборони доступ до інформації з інших держреєстрів.

Тим самим у разі ухвалення законопроєкту, Міноборони може звернутися до реєстрів МВС, МОЗ, Мін’юсту, ЦВК, податкової служби та низки інших відомств.

Крім того, буде створено електронний кабінет військовослужбовця, де зберігатиметься вся інформація про військовослужбовця з цих реєстрів.

При цьому в реєстрі згідно із законопроєктом повинні зберігатися не тільки дані про особу військовозобов’язаного та військовослужбовця, але і його номери телефонів та адреси електронної пошти, а також дані про наявність водійських прав, знання мов, проходження курсів щодо підвищення кваліфікації та інших відомостей про навички людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, звідки Міноборони може отримати інформацію для єдиного держреєстру призовників.

Крім того, "Телеграф" розповідав, що нещодавно в роботі ТЦК відбулися досить важливі зміни. Зокрема, вони стосуються роботи військово-лікарських комісій.