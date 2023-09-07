Частина жінок має стати на військовий облік: лишилось менше місяця

Військовий облік не є мобілізацією

З 1 жовтня в Україні починається зміна військового облікування жінок. Стати на облік обов'язково мають ті, хто отримував спеціальність медичного або фармацевтичного напрямку на різних рівнях.

У законодавстві йдеться, що жінки мають бути придатні по здоров'ю, віку, а також мати професійну, професійно-технічну, передвищу або вищу освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. Для жінок інших категорій професій постановка на військовий облік може бути виключно добровільною справою і відбувається за їхнім власним бажанням, проте треба також мати спеціальність близьку до військової.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що мобілізація для жінок як і служба в армії буде виключно добровільною. Бігти у ТЦК та СП одразу з 1 жовтня не варто — період постановки жінок, які отримували потрібний фах на облік триватиме до 2026 року — після цього вони не зможуть влаштуватися на роботу як цивільні. Це стосується тих, хто отримав спеціальність раніше за зміни в законодавстві (2022 рік). Випускниці мають ставати на облік самостійно та обов'язково.

"Телеграф" розповідав, що перелік кандидатів під мобілізацію розширяють. Першим впорядкували поняття обмеженої придатності, другим кроком готуються мобілізовувати студентів старших за 30 років, які вирішили здобути вищу освіту вдруге чи в третє, при цьому порушивши порядок підвищення рівня знань. Ця норма на опрацюванні у Верховній Раді.