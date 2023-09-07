Часть женщин должна стать на военный учет: осталось меньше месяца

Военный учет не является мобилизацией

С 1 октября в Украине начинается смена военного учета женщин. Стать на учет обязательно должны те, кто получал специальность медицинского или фармацевтического направления на разных уровнях.

В законодательстве говорится, что женщины должны быть пригодны по здоровью, возрасту, а также иметь профессиональное, профессионально-техническое, предвысшее или высшее образование по медицинской или фармацевтической специальности. Для женщин других категорий профессий постановка на военный учет может быть исключительно добровольным делом и проходит по их собственному желанию, однако нужно также иметь специальность близкую к военной.

Отметим, ранее сообщалось, что мобилизация для женщин, как и служба в армии, будет исключительно добровольной. Бежать в ТЦК и СП сразу с 1 октября не стоит — период постановки женщин, получавших нужную профессию на учет, будет продолжаться до 2026 года — после этого они не смогут устроиться на работу как гражданские. Это касается тех, кто получил специальность раньше изменений в законодательстве (2022 год). Выпускницы должны становиться на учет самостоятельно и обязательно.

"Телеграф" рассказывал, что перечень кандидатов под мобилизацию расширяют. Первым упорядочили понятие ограниченной пригодности, вторым шагом готовятся мобилизовывать студентов старше 30 лет, решивших получить высшее образование вторично или в третье, при этом нарушив порядок повышения уровня знаний. Эта норма на проработке в Верховной Раде.