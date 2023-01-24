Часть женщин поставят на воинский учет: кому нужно подготовиться и какие сроки

Через несколько лет часть женщин не будут брать на работу без военного билета

Воинский учет в Украине претерпел несколько важных изменений. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет продолжают считаться военнообязанными, к ним добавилась часть женщин.

Согласно измененному порядку, опубликованному на сайте Кабмина, на военный учет должны становиться мужчины от 16 до 27 лет, причем первичная постановка должна проводиться в год, когда им исполняется 17, а также женщины медицинских и фармспециальностей. Остаются на воинском учете военнообязаные и резервисты до 60 лет.

Женщины медики, врачи, медсестры и фармацевты должны стать на учет до 2026 года — после этого они не смогут устроиться на работу без документов от военкомата. Это касается тех, кто получил специальность ранее. Для тех, кто только готовится к выпуску, то за 2 месяца учебные заведения должны подавать списки в терцентры комплектации и соцподдержки. По окончанию учебы им выдают временное удостоверение военнообязанной и вносят в реестр, срок его действия — 30 дней, но стать с ним на учет нужно в семидневный срок.

Однако женщин по мобилизации призывают на службу в армии только добровольно — сейчас службу проходят около 50 тысяч женщин. Кроме новшеств для женщин и мужчин-подростков, вводят также обмен данными между реестрами, в том числе и военнообязанных. В будущем система цифровизируется, в том числе на учет можно стать будет в "Дие", там же появится и отбражение военного билета.

Про эти и другие новшества в воинском учете читайте подробнее в статье "Телеграфа": Что изменилось для украинских военнообязанных

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при эвакуации в другой регион, мужчины обязаны стать на воинский учет. Для этого нужен ряд документов.