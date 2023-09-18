Электронный реестр военнообязанных: Минобороны будет знать номера телефонов, и не только (законопроект)

Об электронных повестках речь пока не идет

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается создать электронный реестр военнослужащих и военнообязанных.

Документ №10062, который размещен на сайте Верховной Рады, предлагает оцифровать реестр военнообязанных и дать Минобороны доступ к информации из других госреестров.

Тем самым в случае принятия законопроекта, Минобороны может обратиться к реестрам МВД, Минздрава, Минюста, ЦИК налоговой службы и ряда других ведомств.

Помимо того, будет создан электронный кабинет военнослужащего, где будет храниться вся информация о военнослужащем из этих реестров.

При этом в реестре согласно законопроекту должны храниться не только данные о личности военнообязанного и военнослужащего, но и его номера телефонов и адреса электронной почты, а также данные о наличии водительских прав, знания языков, прохождения курсов по повышению квалификации и ряда других сведений о навыках человека.

Напомним, ранее сообщалось о том, откуда Минобороны может получить информацию для единого госреестра призывников.

Кроме того "Телеграф" рассказывал, что недавно в работе ТЦК произошли достаточно важные изменения. В частности, они касаются работы военно-врачебных комиссий.