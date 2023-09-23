Взял повестку, а в военкомат не пришел: что грозит уклонистам от мобилизации в Украине

В случае нарушения правил воинского учета украинцам грозит административная и уголовная ответственность

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. Гражданам призывного возраста могут вручать повестки в общественных местах, а за отказ от них может грозить штраф.

На портале The Page озвучили размер штрафов и пояснили, что в некоторых случаях может даже грозить лишение свободы. Наказание предусмотрено в нескольких случаях.

Если при получении повестки военнообязанный гражданин своевременно не явился в военкомат для постановки на учет, то ему грозит штраф в размере 510–850 гривен. За повторное аналогичное нарушение в течение года размер штрафа увеличивается до 850–1700 гривен. К нарушениям правил воинского учета можно также отнести сокрытие от ТЦК и СП смену места жительства или других учетных данных. Эти правонарушения регулируются Административным кодексом Украины.

Уголовная ответственность наступает в случае уклонения от мобилизации и постановки на воинский учет. К примеру, мужчина встал на воинский учет, прошел медкомиссию, получил повестку о призыве на службу, но в определенный момент не явился в центр комплектования. За это ему может грозить лишение свободы от 3 до 5 лет (ст. 336 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, уголовная ответственность согласно ст. 337 УК Украины грозит в случае, если военнообязанный не состоит на воинском учете и уклоняется от него, даже после предупреждения от руководителя ТЦК и СП. Лишение свободы за это не предусмотрено, но грозит штраф в размере 300–500 необлагаемых минимумов доходов граждан или 5100–8500 гривен или исправительные работы до одного года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто имеет право вручать повестки в Украине и в каких местах разрешено это делать. Важно помнить, что кроме представителей центров комплектования, право на такое вручение имеют еще некоторые должностные лица.