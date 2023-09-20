Не исключено: нардеп назвал условие для усиления мобилизации осенью

Украина может отреагировать на действия рф

В россии могут провести очередную волну мобилизации. Вовлечь в это могут и оккупированные территории Украины. Такое усиление российской армии может привести к тому, что Украина также будет вынуждена усилить мобилизацию.

Такое мнение высказал секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Роман Костенко. Он отметил, что украинцам нужно будет реагировать и в случае необходимости будут набирать больше людей. Он не исключает, что может возникнуть необходимость увеличить количество военных, если рф мобилизует 700 тысяч человек. Относительно сроков усиления мобилизации в россии, Костенко отметил, что из разных источников сообщали, что это может произойти осенью.

Напомним, в информации от разведки говорилось, что в россии могут набрать "пушечным мясом" от 400 до 700 тысяч человек. Однако мобилизация может идти скрыто, ведь в следующем году страна-оккупант планирует провести президентские выборы.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто в Украине может быть мобилизован. Получить повестку может более широкий круг, в частности, это могут быть и те категории, которые уже не являются военнообязанными или не могут быть таковыми по состоянию здоровья. В случае вручения повестки такому лицу оно должно подтвердить свой статус, самостоятельно обратившись в ТЦК.