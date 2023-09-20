Не виключено: нардеп назвав умову для посилення мобілізації восени

Україна може відреагувати на дії росії

В росії можуть провести чергову хвилю мобілізації. Залучити до цього можуть і окуповані території України. Таке посилення російської армії може призвести до того, що Україна також змушена буде посилити мобілізацію.

Таку думку в коментарі ТСН висловив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки Роман Костенко. Він зазначив, що українцям треба буде реагувати і в разі потреби будуть набирати більше людей. Він не виключає, що може виникнути потреба збільшити кількість військових, якщо рф мобілізує 700 тисяч осіб. Щодо термінів посилення мобілізації в росії, Костенко зазначив що з різних джерел повідомляли, що це може статися восени.

Нагадаємо в інформації від розвідки йшлося про те що в росії можуть набрати "гарматним м'ясом" від 400 до 700 тисяч людей. Однак мобілізація може йти приховано, адже в наступному році країна-окупант планує провести президентські вибори.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто в Україні може бути мобілізований. Отримати повістку може ширше коло, зокрема це можуть бути і ті категорії, які вже не є військовозобов'язаними або не можуть бути такими за станом здоров'я. В разі вручення повістки такій особі вона має підтвердити свій статус самостійно звернувшись в ТЦК.