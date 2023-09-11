Є причина: в ГУР пояснили, чому путін може побоятися оголосити нову мобілізацію

Чи оголосять росіяни відкриту мобілізацію цього року?

Найближчим часом примусова мобілізація може бути проведена в росії та на тимчасово окупованих територіях — це пов'язано з катастрофічними втратами окупантів на фронті. Окремі документи з цього приводу вже потрапили до мережі.

На війну відправлятимуть пересічних громадян, планують призвати від 400 до 700 тисяч осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook. Наразі кремль продовжує приховану мобілізацію, цього року вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян, каже представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький. Але чи справді росія оголосить відкриту мобілізацію — поки питання дискусійне.

"Чи оголосять вони знову відкриту мобілізацію на кшталт тієї, яка була минулої осені? Мабуть, що ні. Зараз вони проведуть ці вибори, далі почнуть готуватися до виборів президента 17 березня 2024 року. Ніхто не захоче так ризикувати напередодні кампанії, оголосивши мобілізацію. Можливо, це станеться пізніше", – вважає Скібіцький.

Зі слів військового, усі необхідні організаційні заходи для мобілізації в росії вже проведено — кремль ухвалив необхідне законодавство, а також ввів електронний облік — обов'язковим тепер є відвідування військкомату, за ухиляння від призову посилено відповідальність. У москві вже навіть розрахували, яка кількість призовників має бути мобілізована і з яких районів. Поки найбільше людей мобілізують з депресивних районів, стимулюючи їх можливістю заробити.

Раніше "Телеграф" писав, що росія щомісяця мобілізує на війну близько 20 і більше тисяч людей.