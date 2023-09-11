Есть причина: в ГУР объяснили, почему путин может побояться объявить новую мобилизацию

Объявят ли россияне открытую мобилизацию в этом году?

В ближайшее время принудительная мобилизация может быть проведена в россии и на временно оккупированных территориях – это связано с катастрофическими потерями оккупантов на фронте. Отдельные документы на этот счет уже попали в сеть.

На войну будут отправлять рядовых граждан, планируют призвать от 400 до 700 тысяч человек, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook. Пока кремль продолжает скрытую мобилизацию, в этом году уже призвали от 90 до 100 тысяч россиян, говорит представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий. Но действительно ли россия объявит открытую мобилизацию — пока вопрос дискуссионный.

"Объявят ли они снова открытую мобилизацию вроде той, которая была прошлой осенью? Пожалуй, что нет. Сейчас они проведут эти выборы, дальше начнут готовиться к выборам президента 17 марта 2024 года. Никто не захочет так рисковать накануне кампании, объявив мобилизацию. Возможно, это произойдет позже", — считает Скибицкий.

По словам военного, все необходимые организационные мероприятия по мобилизации в россии уже проведены — кремль принял необходимое законодательство, а также ввел электронный учет — обязательным теперь посещение военкомата, за уклонение от призыва усилена ответственность. В москве уже даже рассчитали, какое количество призывников должно быть мобилизовано и из каких районов. Пока больше людей мобилизуют из депрессивных районов, стимулируя их возможностью заработать.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия ежемесячно мобилизует на войну около 20 и более тысяч человек.