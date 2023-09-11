рф планирует новую волну масштабной мобилизации: сколько человек хотят призвать

Отдельные документы на этот счет уже попали в сеть

В ближайшее время в россии на временно оккупированных территориях рф может провести принудительную мобилизацию. Это связано с катастрофическими потерями оккупантов на фронте.

В качестве "пушечного мяса" на войну по-прежнему будут отправлять рядовых граждан. Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"В ближайшее время в российской федерации и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек. Отдельные документы на этот счет уже попали в сеть", — говорится в сообщении.

При этом россия планирует также призвать порядка 40 тысяч жителей Чеченской республики. Их, вероятнее всего, будут использовать в качестве "заградительных отрядов" позади российских войск.

"При этом среди населения москвы и Санкт-Петербурга цифры планируемой мобилизации снова остаются минимальными. На фронт в качестве "пушечного мяса" в очередной раз пойдут рядовые граждане — жители российских регионов, которых в спину будут толкать насмерть кадыровские палачи", — отметили в Генштабе.

Российским оккупантам напоминают, что единственным способом выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал, что россия каждый месяц мобилизует на войну порядка 20 и более тысяч человек.