Взяв повістку, а до військкомату не прийшов: що загрожує ухилянтам від мобілізації в Україні

У разі порушення правил військового обліку українцям загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Громадянам призовного віку можуть вручати повістки у громадських місцях, а за відмову від них може загрожувати штраф.

На порталі The Page озвучили розмір штрафів та пояснили, що в деяких випадках може навіть загрожувати позбавлення волі. Покарання передбачено у кількох випадках.

Якщо під час отримання повістки військовозобов’язаний громадянин своєчасно не з’явився у військкомат для постановки на облік, то йому загрожує штраф у розмірі 510–850 гривень. За повторне аналогічне порушення протягом року розмір штрафу зростає до 850–1700 гривень. До порушень правил військового обліку можна віднести приховування від ТЦК і СП зміни місця проживання чи інших облікових даних. Ці правопорушення регулюються Адміністративним кодексом України.

Кримінальна відповідальність настає у разі ухилення від мобілізації та постановки на військовий облік. Наприклад, чоловік став на військовий облік, пройшов медкомісію, отримав повістку про призов на службу, але в певний момент не з’явився до центру комплектування. За це йому може загрожувати позбавлення волі від трьох до п’яти років (ст. 336 Кримінального кодексу України).

Крім того, кримінальна відповідальність згідно зі ст. 337 КК України загрожує у разі, якщо військовозобов’язаний не перебуває на військовому обліку та ухиляється від нього, навіть після попередження від керівника ТЦК та СП. Позбавлення волі за це не передбачено, але загрожує штраф у розмірі 300–500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або 5100–8500 гривень, або виправні роботи до одного року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто має право вручати повістки в Україні та у яких місцях дозволено це робити. Важливо пам’ятати, що крім представників центрів комплектування право на таке вручення мають ще деякі посадові особи.