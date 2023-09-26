"Можно отказаться, но...": как в Украине накажут за игнорирование третьей повестки

Человек может отказаться от получения повестки, но за это он будет нести ответственность как за уклонение от мобилизации

За игнорирование повесток, которые военнообязанные получают во время общей мобилизации в Украине, предусмотрена ответственность. При этом, отделаться одним штрафом не получится, если, к примеру, мужчина не явился после вручения ему третьей подряд повестки.

Юрист Руслан Алиев детально объяснил, какое наказание и в каких случаях предусмотрено для уклонистов. Об этом пишет "Технофан".

"Прежде всего, нужно разъяснить, что отказ от повестки не влияет на факт ее вручения. В соответствии с законодательством имеет значение факт вручения повестки стороне, а не подпись. Это делается для того, чтобы избежать возможного уклонения от исполнения обязанностей, указанных в повестке" – сказал он.

Для того чтобы привлечь человека к ответственности, необходимо доказать факт уклонения. То есть, правоохранителям нужно доказать факт, что гражданин получал повестку. При этом стоит учесть, что если уведомление, например, бросили в почтовый ящик, то это не считается корректным вручением. Другое дело, если повестку дали лично в руки или составили акт об отказе, что тоже считается как ее вручение. В таком случае человека можно привлечь к ответственности.

"Конечно, у нас не рабская страна, человек может отказаться, но за это будет нести ответственность как за уклонение от мобилизации", — отметил юрист.

Алиев добавил, что за уклонение предусмотрена административная и даже уголовная ответственность в следующих случаях:

За первое нарушение, то есть отказ от повестки или неявку по ней в ТЦК, грозит штраф в размере 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700-3400 грн) ;

; Повторное такое же нарушение в течение года повлечет за собой штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400-8 500 грн) .

. В случае игнорирования третьей повестки может быть открыто уголовное дело. Военнообязанному будет грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко рассказал, где мужчинам не имеют права вручать повестки. Также он напомнил про вручение в общественных местах.