"Пришло время для молодежи": Бен Уоллес призвал Украину пересмотреть масштабы мобилизации

У путина проводят скрытую мобилизацию по всей россии

Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Украину пересмотреть масштабы всеобщей мобилизации. Он обратил внимание, что сейчас средний возраст бойцов на фронте составляет более 40 лет.

Бывший министр призвал власть активно привлекать молодежь. Такое мнение он выразил изданию The Daily Telegraf.

"Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт в том, что россия исподтишка мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Итак, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах, возможно, пора переоценить масштабы мобилизации Украины", — пояснил Бен Уоллес.

Бывший глава оборонного ведомства Британии также прокомментировал действия украинских военных. По его словам, Силы обороны Украины адаптируют тактику, усваивают уроки и лучше используют оборудование, переданное государству партнерами.

Бен Уоллес отметил, что украинские военные очень быстро учатся работать на новом оборудовании. Так, например, бойцы ВСУ овладевали использованием ракет ПВО StarStreak за две недели. Британцы на это тратили месяцы.

"Когда надежда сочетается с соответствующим оборудованием, Украину не остановить. Наша обязанность поддерживать эту надежду и поддерживать ее финансированием и оборудованием, пока работа не будет выполнена. Вот почему британские противотанковые ракеты NLAW были такими важными. Они показали, что российскую бронетехнику можно остановить. И остановили их, сотнями по дороге в Киев", — подчеркнул эксминистр.

По словам Уоллеса, все шансы на то, чтобы остановить россию есть. Армия Путина уже начала трескаться, а Украина научилась новой тактике преодоления ужасающих минных полей. По словам бывшего чиновника, вскоре начнется "битва за Крым".

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в августе подписал новые законопроекты о действии военного положения и всеобщей мобилизации и тем самым продолжил их. "Телеграф" сообщил, как проходит медицинская комиссия и что будет, если на нее не прийти.