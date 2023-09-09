Мобилизация осенью: кого призывают в ВСУ в первую очередь, а кто может пойти служить только добровольно

Некоторые украинцы не подлежат призыву

В Украине из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами продолжается всеобщая мобилизация, которая продлена минимум до 15 ноября. Процедура вручения повесток в Украине осенью не изменится, их могут выдать мужчинам до 60 лет практически в любом месте.

О том, кого могут призвать на службу осенью в первую очередь, рассказывает "ТСН". Также есть категории украинцев, которые не подлежат призыву, но могут пойти в армию добровольно.

Прежде всего в сентябре могут попасть под мобилизацию:

мужчины с опытом военной службы, которые пригодные или ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения от 18 до 60 лет;

мужчины без опыта военной службы, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения от 27 до 60 лет;

снятые и исключенные с военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (с "белым билетом"), которые признаны годными или ограниченно годными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК.

Вместе с тем некоторые украинцы не подлежат мобилизации. Они могут пойти служить только добровольно.

Кого это касается:

призывников от 18 до 27 лет, которые ранее не проходили военную службу. Они могут подписать контракт с Вооруженными силами Украины;

женщин, пригодных по состоянию здоровья;

лиц с инвалидностью, а также граждан, у которых есть право на отсрочку во время мобилизации по семейным обстоятельствам. Такие люди в случае призыва имеют право проходить службу по месту жительства.

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