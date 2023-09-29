Осенняя мобилизация: с какими проблемами с сердцем сочтут непригодным

Есть определенный перечень болезней с которым из военного учета исключают

В Украине недавно конкретизировали перечень болезней, по которым военнообязанного могут признать или не признать ограниченно пригодным. В нем есть и заболевания системы кровообращения.

Однако есть и проблемы с сердцем и сосудами, при которых военнообязанный сразу признается непригодным без примечания о мирном и военном времени. Согласно Положению о ВЛК это:

некоронарогенные болезни сердца, нарушение легочного кровообращения, кардиомиопатия, нарушение сердечного ритма и проводимости, дегенерация (дистрофия) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии,

гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней,

ишемические болезни сердца (стенокардии, инфаркты, аневризма сердца или коронарной артерии) с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии,

цереброваскулярные болезни (разные виды кровоизлияний в мозг, инсульты, стенозы, тромбозы, аневризмы больших артерий, энцефилопатия) со значительными нарушениями функций,

болезни сосудов, в том числе артерий, аорты, капилляров, вен. Среди них эмболия аорты, синдром Рейно, варикоз, включая нижние конечности со значительными нарушениями кровообращения и функций. Отметим, что с геморроем в серьезной стадии человека признают ограниченно пригодным с рассмотрением каждого случая индивидуально.

К причинам определения непригодности к военной службе относятся последствия различных хирургических вмешательств в сердце, мозг и артерии, которые не привели к стойкой ремиссии или выздоровлению и у человека есть дальнейшие проблемы, например, серьезная сердечная недостаточность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие проблемы со зрением могут привести к установлению статуса "непригодный" с исключением из военного учета. Вернуть на военный учет человека, признанного непригодным можно только по решению высшей ВЛК.