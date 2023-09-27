Возвращение на воинский учет: кого могут снова внести в списки и мобилизовать

Исключение и снятие с учета — разные категории

Вручение повесток в ТЦК и в ряды армии продлится в Украине минимум до 15 ноября — именно до такой даты продолжена общая мобилизация. Однако некоторых людей могут снимать или исключать из воинского учета.

В основном снятие с воинского учета временное, на время наличия основания. Это может быть связано с переездом в другой город или село, отбыванием наказания, вступлением на службу в полицию, ДБР, судебную охрану, Бюро экономбезопасности, в подразделения гражданской защиты или в ряды криминалистов. Также снимают с учета выбывающих на более чем три месяца за пределы страны. Дополнительно могут снимать с учета по решению Минобороны, СБУ или разведки.

Однако после переезда или прекращения действия основания военнообязанный должен вернуться на учет. В случае если этого не произошло, могут выписать штраф в ТЦК. Если основание не исчезло и вы получили повестку – в ТЦК просто уточнят данные.

Другой вид – исключение из воинского учета. Такие люди на учет снова становиться не должны. Исключают из учета людей, которые были лишены свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление, признаны непригодными по здоровью, достигли предела по возрасту, принятые на военную службу или обучение в военных вузах, умерших, потерявших украинское гражданство.

Вернуть на учет могут только тех, у кого ВЛК определит годность к военной службе после решения о непригодности и снятии с учета. Отметим, что повестку могут вручить любому, а проверять снятие или изъятие с учета должны уже в ТЦК.

Напомним, решение ВЛК об установлении непригодности к службе будут проверяться. Совет уточнил, какие болезни и в каком состоянии больного могут быть истолкованы как непригодность к службе.