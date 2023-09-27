Повернення на військовий облік: кого можуть знову внести в списки та мобілізувати

Виключення та зняття з обліку — різні категорії

Вручення повісток до ТЦК та до лав армії триватиме в Україні щонайменше до 15 листопада — саме до такої дати продовжена загальна мобілізація. Однак деяких людей можуть знімати або виключати з військового обліку.

Здебільшого зняття з військового обліку тимчасове, на час наявності підстави. Це може бути пов'язане з переїздом в інше місто чи село, відбуттям покарання, вступом на службу до поліції, ДБР, судової охорони, Бюро економбезпеки, у підрозділи цивільного захисту чи до лав криміналістів. Також знімають з обліку тих, хто вибуває на більш ніж три місяці за межі країни. Додатково — можуть знімати з обліку за рішенням Міноборони, СБУ чи розвідки.

Проте після переїзду чи припинення дії підстави, військовозобов'язаний має повернутися на облік. В разі якщо цього не сталося — можуть виписати штраф у ТЦК. Якщо підстава не зникла і ви отримали повістку — в ТЦК просто уточнять дані.

Інший вид — виключення з військового обліку. Такі люди на облік знову ставати не мають. Виключають з обліку людей які були позбавлені волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин, визнані непридатними по здоров'ю, досягли межі по віку, прийняті на військову службу чи навчання у військових ВНЗ, померлих, тих, хто втратив українське громадянство.

Повернути на облік можуть тільки тих, в кого ВЛК визначить придатність до військової служби після рішення про непридатність та зняття з обліку. Зазначимо, що повістку можуть вручити будь-кому, а перевіряти зняття чи вилучення з обліку мають вже в ТЦК.

Нагадаємо, рішення ВЛК про встановлення непридатності до служби будуть перевіряти. Рада уточнила, які саме хвороби та в якому стані хворого можуть бути витлумачені як непридатність до служби.