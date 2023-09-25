Скільки людей можуть мобілізувати з однієї родини: обмежень немає, але є винятки

Служити можуть одночасно брати, батько з сином, подружжя, навіть у випадку винятку мобілізуватися можна за власним бажанням

Мобілізація в Україні триватиме щонайменше до 15 листопада. Вручити повістку на явку в ТЦК, на ВЛК чи навіть на мобілізацію в частину можуть навіть кільком членам однієї родини, якщо вони є військовозобов'язаними. В Україні не обмежена кількість осіб з родини, яку можуть мобілізувати одночасно.

Про це розповів РБК-Україна адвокат Nota Group Антон Маринич. Юрист зазначив, що у цієї ситуації є винятки. Не можуть мобілізувати тих, чиї близькі родичі (до них належать подружжя, діти, батьки, брати/сестри, дід/баба) зникли чи загинули під час заходів зі стримання російської навали під час вторгення чи стримуванні рф на Донеччині та Луганщині.

До тих, кого не можуть мобілізувати належать деякі категорії батьків, зокрема не підлягають мобілізації мати чи батько з родини з неповнолітніми дітьми, якщо другий з подружжя вже перебуває на військовій службі. Заборони на добровільну службу для таких категорій немає.

Тільки добровільно можуть мобілізуватися опікуни прийомних дітей, батько/мати-одинаки, батьки дітей з певною групою інвалідності. "Телеграф" також повідомляв, що в Україні повістку можна отримати кілька разів. Серед причин — неявка в військомат та наявність права на відтермінування мобілізації.