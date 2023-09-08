Повістку можуть вручити вдруге: в яких випадках таке відбувається

На повістці має бути написано, для чого вона видана — проходження ВЛК, явка в ТЦК тощо

Мобілізація в Україні після російського вторгнення не припинялася ні на день. Частина чоловіків вже отримали повістки, але їх не мобілізували. У ТЦК викликали аби звірити дані.

Повістки в Україні можуть вручатися повторно, нагадує ТСН. Це відбувається у декількох випадках, зокрема для того аби перевірити облікові дані. Також повістка вручається, якщо людина не з'явилася отримавши першу.

Якщо людина має відстрочку з різних причин, наприклад навчання або стан здоров'я, може вручатися повістка для перевірки причин такого відтермінування. Аналогічна ситуація із бронюванням, адже воно діє усього пів року або поки існують відповідні підстави. Повторна повістка може вручатися для перевірки цієї інформації.

Також варто нагадати, що висновок військово-лікарняної комісії діє лише рік. Тому якщо мобілізований військовозобов'язаний пройшов ВЛК понад рік тому, йому можуть вручити повторну повістку на проходження медичного обстеження.

"Телеграф" розповідав що в Україні восени відбуваються певні зміни в мобілізаційному процесі та у військовому обліку зокрема з 1 жовтня на облік мають почати ставати жінки медичних та фармацевтичних спеціальностей.