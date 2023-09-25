Сколько людей могут мобилизовать из одной семьи: ограничений нет, но есть исключения

Служить могут одновременно брать, отец с сыном, супруги, даже в случае исключения мобилизоваться можно по собственному желанию

Мобилизация в Украине продлится, по меньшей мере, до 15 ноября. Вручить повестку на явку в ТЦК, на ВЛК или даже на мобилизацию в часть могут даже нескольким членам одной семьи, если они военнообязанные. В Украине не ограничено количество лиц из семьи, которых могут мобилизовать одновременно.

Об этом рассказал адвокат Nota Group Антон Маринич. Юрист отметил, что в этой ситуации есть исключения. Не могут мобилизовать тех, чьи близкие родственники (к ним относятся супруги, дети, родители, братья/сестры, дед/бабушка) исчезли или погибли во время мер по отражению российского вторжения или сдерживания рф в Донецкой и Луганской областях.

К тем, кого не могут мобилизовать принадлежат некоторые категории родителей, в частности, не подлежат мобилизации мать или отец из семьи с несовершеннолетними детьми, если второй из супругов уже находится на военной службе. Запрета на добровольную службу для таких категорий нет.

Только добровольно могут мобилизоваться опекуны приемных детей, отец/мать-одиночки, родители детей с определенной группой инвалидности. "Телеграф" также сообщал, что в Украине повестку можно получить несколько раз. Среди причин — неявка в военкомат и наличие права на отсрочку мобилизации.