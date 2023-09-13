Многодетные и не только: кого из родителей не мобилизуют осенью

Основанием для службы в армии может быть собственное желание человека или выбор службы по контракту

В Украине мобилизация продлится, по меньшей мере, до середины ноября. Частично изменяются ее правила, однако есть категории граждан, которые могут мобилизоваться только добровольно.

Среди них есть и родители, но это касается не всех. Мобилизовать принудительно не могут женщин или мужчин:

которые являются многодетными (трое или более несовершеннолетних),

отца или мать, воспитывающих ребенка самостоятельно,

тех, у кого в семье есть приемный ребенок или под попечительством и человек имеет статус опекуна,

родители, воспитывающие детей с инвалидностью (подгруппа А, III-IV группы – для несовершеннолетних, I или II группы – совершеннолетний ребенок до 23 лет),

когда один из родителей уже проходит службу и есть несовершеннолетний ребенок,

когда близкие родственники, включая детей, погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Все вышеперечисленные категории могут проходить службу в ВСУ или других структурах на добровольных началах. Также не мобилизуют женщин во время декретного отпуска.

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