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Многодетные и не только: кого из родителей не мобилизуют осенью

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Родители имеют право на отсрочку мобилизации при некоторых условиях
Родители имеют право на отсрочку мобилизации при некоторых условиях

Основанием для службы в армии может быть собственное желание человека или выбор службы по контракту

В Украине мобилизация продлится, по меньшей мере, до середины ноября. Частично изменяются ее правила, однако есть категории граждан, которые могут мобилизоваться только добровольно.

Среди них есть и родители, но это касается не всех. Мобилизовать принудительно не могут женщин или мужчин:

  • которые являются многодетными (трое или более несовершеннолетних),
  • отца или мать, воспитывающих ребенка самостоятельно,
  • тех, у кого в семье есть приемный ребенок или под попечительством и человек имеет статус опекуна,
  • родители, воспитывающие детей с инвалидностью (подгруппа А, III-IV группы – для несовершеннолетних, I или II группы – совершеннолетний ребенок до 23 лет),
  • когда один из родителей уже проходит службу и есть несовершеннолетний ребенок,
  • когда близкие родственники, включая детей, погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Все вышеперечисленные категории могут проходить службу в ВСУ или других структурах на добровольных началах. Также не мобилизуют женщин во время декретного отпуска.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие категории студентов имеют право на отсрочку и когда она не действует. Студент может получить повестку, ведь ее могут вручить где угодно. Уведомить ТЦК о наступлении права на отсрочку нужно самостоятельно.

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#Мобилизация #ВСУ #Батьки