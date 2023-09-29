Осіння мобілізація: з якими проблемами з серцем визнають непридатним

Є певний перелік хвороб із яким з військового обліку виключають

В Україні нещодавно конкретизували перелік хвороб за якими військовозобов'язаного можуть визнати чи не визнати обмежено придатним. У ньому є і хвороби системи кровообігу.

Однак є й такі проблеми із серцем і судинами, при яких військовозобов'язаний одразу визнається непридатним без примітки про мирний та військовий час. Згідно з Положенням про ВЛК це:

некоронарогенні хвороби серця, порушення легеневого кровообігу, кардіоміопатія, порушення серцевого ритму та провідності, дегенерація (дистрофія) міокарду, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця із серцевою недостатністю II-Б-III стадії,

гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней,

ішемічні хвороби серця (стенокардії, інфаркти, аневризма серця чи коронарної артерії) із серцевою недостатністю II-Б-III стадії,

цереброваскулярні хвороби (різні види крововиливів у мозок, інсультів, стенози, тромбози, аневризми великих артерій, енцефілопатія) із значними порушеннями функцій,

хвороби судин, зокрема артерій, аорти, капілярів, вен. Серед них — емболія аорти, синдром Рейно, варикоз, включаючи нижні кінцівки зі значними порушеннями кровообігу та функцій. Зазначимо, що з гемороєм в серйозній стадії людину визнають обмежено придатною з розглядом кожного випадку індивідуально.

До причин визначення непридатності до військової служби належать наслідки різноманітних хірургічних втручань у серце, мозок та артерії, які не призвели до стійкої ремісії чи одужання і людина має подальші проблеми, наприклад серйозну серцеву недостатність.

Раніше "Телеграф" розповідав, які проблеми із зором можуть привести до встановлення статусу "непридатний" з виключенням з військового обліку. Повернути на військовий облік людину, визнану непридатною можна тільки за рішенням вищої ВЛК.