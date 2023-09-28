Мобілізація восени: з якими проблемами з зором не беруть в армію

При легших станах проблем з очами чи зором людину можуть визнати обмежено придатною і знайти роботу в армії під можливості

Серед причин зі здоров'ям, які можуть зумовити непридатність до військової служби є проблеми з зоровим апаратом. Людей з проблемами зору мають знаходити офтальмологи під час проходження ВЛК. В залежності від ступеня проблеми їм можуть надати статус непридатного у мирний час, однак придатного у військовий і скерувати на певні посади.

Згідно з положенням про ВЛК у Збройних силах України, визначені вади зору з якими людина не може бути мобілізована. Серед них зокрема:

вираженні анатомічні зміни чи пороки як повік, так і орбіти ока,

різко виражені чи прогресуючі на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння, дегенеративні захворювання), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (усі види катаракти), судинної оболонки; хвороби скловидного тіла та очного яблука; неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів, інші хвороби ока та його придаткового апарату,

відшарування та розривом сітківки із зниженням функцій зору, включаючи стани після хірургічного втручання які не дали позитивних зрушень,

далекозайдених станах глаукоми на обох очах,

параліч мязів ока,

короткозорість або далекозорість більше 12 дптр,

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота, відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Зазначимо, що для деяких спеціальностей вимоги до зору набагато вищі. Це стосується не тільки снайперів, а й навіть такої діяльності як водій або механік-водій спеціальних агрегатів ракетних військ. Вони мають мати не менше ніж 0,8 гостроти зору на кожне око без корекції. Для водолазних спеціальностей гостроту зору треба мати не менш ніж 0,6.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при мобілізації людини з хронічними хворобами ступінь придатності такого військовозобов'язаного визначається індивідуально. Багато чого залежить від перебігу ремісії та стану хворого. Вони можуть виконувати роботи в тилу чи підрозділах забезпечення.