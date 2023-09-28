Мобилизация осенью: с какими проблемами со зрением не берут в армию

При более легких состояниях проблем с глазами или зрением человека могут признать ограниченно пригодным и найти работу в армии под возможности

Среди причин со здоровьем, которые могут вызвать непригодность к военной службе, есть проблемы со зрительным аппаратом. Людей с проблемами зрения должны находить офтальмологи при прохождении ВЛК. В зависимости от степени проблемы им могут предоставить статус непригодного в мирное время, однако пригодного в военное и направить на определенные должности.

Согласно положению о ВЛК в Вооруженных силах Украины, определены недостатки зрения с которыми человек не может быть мобилизован. Среди них в частности:

выраженные анатомические изменения или пороки как век, так и орбиты глаза,

резко выраженные или прогрессирующие на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения, дегенеративные заболевания), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки; болезни стекловидного тела и глазного яблока; неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей, другие болезни глаза и его придаточного аппарата,

отслоение и разрыв сетчатки со снижением функций зрения, включая состояния после хирургического вмешательства, которые не дали положительных сдвигов,

далекозашедших состояниях глаукомы на обоих глазах,

паралич мышц глаза,

близорукость или дальнозоркость более 12 дптр,

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота, отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Отметим, что для некоторых специальностей требования к зрению намного выше. Это касается не только снайперов, но даже такой деятельности как водитель или механик-водитель специальных агрегатов ракетных войск. Они должны иметь не менее 0,8 остроты зрения на каждый глаз без коррекции. Для водолазных специальностей остроту зрения нужно иметь не менее 0,6.

Ранее Телеграф рассказывал, что при мобилизации человека с хроническими болезнями степень годности такого военнообязанного определяется индивидуально. Многое зависит от хода ремиссии и состояния больного. Они могут выполнять работы в тылу или в подразделениях обеспечения.