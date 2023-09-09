Мобілізація восени: кого призвуть до ЗСУ у першу чергу, а хто може піти служити лише добровільно

Деякі українці не підлягають призиву

В Україні через повномасштабну війну з російськими окупантами триває загальна мобілізація, яка продовжена щонайменше до 15 листопада. Процедура вручення повісток в Україні восени не зміниться, їх можуть видати чоловікам до 60 років практично будь-де.

Про те, кого можуть призвати на службу восени, розповідає "ТСН". Також є категорії українців, які не підлягають призову, але можуть піти до армії добровільно.

Насамперед у вересні можуть потрапити під мобілізацію:

чоловіки з досвідом військової служби, які є придатними або обмежено придатними за станом здоров’я під час воєнного стану від 18 до 60 років;

чоловіки без досвіду військової служби, які придатні або обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану від 27 до 60 років;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років (з "білим квитком"), які визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я під час воєнного стану рішенням ВЛК.

Водночас деякі українці не підлягають мобілізації. Вони можуть піти служити лише добровільно.

Кого це стосується:

призовників від 18 до 27 років, які раніше не проходили військову службу. Вони можуть підписати контракт зі Збройними силами України;

жінок, які придатні за станом здоров’я;

осіб з інвалідністю, а також громадян, які мають право на відстрочку під час мобілізації за сімейними обставинами. Такі люди у разі призову мають право проходити службу за місцем проживання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що влада має намір цифровізувати військово-лікарські комісії, а також провести аудит усіх напрямків діяльності відомства. Таку амбітну заяву зробив новий міністр оборони Рустем Умеров на пленарному засіданні Верховної Ради.