Авіабомби, дрони та потужна пожежа в Умані: всі подробиці нічної атаки на Україну

Є постраждалі та зафіксовані руйнування

У ніч на 1 жовтня російські окупанти вкотре здійснили атаку по Україні. У деяких містах пролунали вибухи. На жаль, не обійшлося без постраждалих.

Загарбники використовували не лише ракети та безпілотники, як це відбувається останнім часом, а й авіабомби. "Телеграф" зібрав подробиці нічного обстрілу.

Так, за словами спікера Херсонської ОВ Олександра Толоконнікова в ефірі телемарафону, цієї ночі росіяни скинули на Херсонщину 10 авіабомб. У Станіславі під обстрілами постраждали четверо людей. Ще одна людина перебуває під завалами.

6Загалом за останній тиждень окупанти кинули на область 166 авіабомб. Толоконніков додав, що такі авіабомби при прильоті залишають яму в людське зростання і діаметром 30-40 метрів. Якщо бомба впаде на будинок, від нього майже нічого не залишиться.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табрець зазначив, що вночі ворог атакував область ударними дронами. Зафіксовано влучення з промислової інфраструктури в Умані. Внаслідок цього виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема де зберігалося зерно. Постраждала одна людина.

О 1.21 було повідомлено про загрозу застосування балістичного озброєння з’явилася в Донецькій, Запорізькій та Харківській області. Приблизно о 1:36 у Запоріжжі було чути вибухи. Інформації щодо наслідків немає.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підкреслив, що вночі ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. Відбулися влучення з цивільної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав.

Начальник Снігурівської МВА Іван Кухта також наголосив, що у Снігурівці лунали вибухи. За попередньою інформацією, без жертв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 вересня російські окупанти завдали потужного удару по території Авдіївського коксохімічного заводу.