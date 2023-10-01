Авиабомбы, дроны и мощный пожар в Умани: все подробности ночной атаки на Украину

Есть пострадавшие и зафиксированы разрушения

В ночь на 1 октября российские оккупанты в очередной раз совершили атаку по Украине. В некоторых городах раздались взрывы. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Захватчики использовали не только ракеты и беспилотники, как это происходит в последнее время, но и авиабомбы. "Телеграф" собрал подробности ночного обстрела.

Так, по словам спикера Херсонской ОВА Александра Толоконникова в эфире телемарафона, этой ночью россияне сбросили на Херсонскую область 10 авиабомб. В Станиславе под обстрелами пострадали четыре человека. Еще один человек находится под завалами.

6В целом за последнюю неделю оккупанты бросили на область 166 авиабомб. Толоконников добавил, что такие авиабомбы при прилете оставляют яму в человеческий рост и диаметром 30-40 метров. В случае, если бомба упадет на дом, от него почти ничего не останется.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табрец отметил, что ночью враг атаковал область ударными дронами. Зафиксированы попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно. Пострадал один человек.

В 1:21 было сообщено об угрозе применения баллистического вооружения появилась в Донецкой, Запорожской и Харьковской области. Примерно в 1:36 в Запорожье были слышны взрывы. Информации о последствиях нет.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подчеркнул, что ночью враг атаковал Кривой Рог беспилотниками. Произошли попадания по гражданской инфраструктуре. К счастью, никто не пострадал.

Начальник Снигиревской МВА Иван Кухта также подчеркнул, что в Снегиревке гремели взрывы. По предварительной информации, без жертв.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 сентября российские оккупанты нанесли мощный удар потерритории Авдеевского коксохимического завода.