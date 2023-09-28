Оккупанты нанесли мощный удар по Авдеевскому коксохиму: момент "прилета" и страшные последствия попали на видео

На территории завода произошло два мощных взрыва

Днем 28 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Авдеевского коксохимического завода. После этого на предприятии начался сильный пожар.

Видео с последствиями удара выложил у себя в Телеграмме бывший директор завода, народный депутат Муса Магомедов.

"Миротворцы"… продолжают уничтожать промышленность Донбасса. Только что эти чудовища авиабомбами нанесли удар по АКХЗ, горят скрубберы цеха улавливания", — написал он.

Кроме того, в соцсети появилось видео момента попадания. На нем видно как с небольшим промежутком на территории завода происходит два мощных взрыва.

В свою очередь начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил детали налета. По его словам, около 13:10 оккупанты нанесли авиаракетный удар двумя ракетами. Одна из ракет попала в склад хранения нафталина, вызвав возгорание остатков.

При этом он подчеркнул, что к счастью обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на понедельник, 25 сентября, российские кафиры устроили массированную атаку на юг Украины под удар попала припортовая инфраструктура, а также была уничтожена гостиница "Одесса", которая стала одним из символов приморского города.