Кількість зіткнень зросла вдвічі: на одній із ділянок фронту значно загострилася ситуація

У ЗСУ говорять про ускладнення ситуації на одній із дільниць фронту

Окупаційні війська в Україні продовжують робити спроби повернути втрачені позиції і за останні дні вдвічі збільшили кількість атак на Таврійській ділянці фронту, яка простягається через Запорізьку область до Авдіївки (Донецька область).

Як поінформував речник Сил оборони Таврійського спрямування Олександр Штупун в ефірі єдиного марафону українських новин, активні бойові дії не припиняються ні на день.

"Ворог намагається повернути втрачені позиції в районі Роботино. Якщо говорити про зону відповідальності ОСУВ "Таврія" в цілому, то ворог збільшив свій тиск", — сказав він.

За словами Штупуна, окупанти намагалися покращити своє становище у районі Мар’їнки та Авдіївки (Донецька область), а також просунутися у районі Вербового, Новоселівки та Степового (Запорізька область).

При цьому він підкреслив, що якщо говорити про кількість бойових зіткнень, то їхня кількість збільшилася майже вдвічі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські воїни працюють над перерізанням логістики окупантів на Бахмутському напрямку. Сили оборони вже мають успіхи, а росіянам це загрожує знекровленням місцевого угруповання військ і великими втратами.