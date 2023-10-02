Нічний терор України триває: внаслідок обстрілу постраждали діти, є руйнування (фото)

Є постраждалі у Херсоні

У ніч на 2 жовтня росіяни нанесли новий удар по Україні. Зокрема, вони запустили "шахеди" та били із тактичної авіації.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, останнім часом ворог активізувався ночами, тоді як вдень кількість ударів значно менша.

Вона розповіла, що вночі ворог випустив 18 КАБів, а вдень було зафіксовано пуски лише двох. Здебільшого свої удари окупанти спрямовують на цивільну інфраструктуру, а також на житлові райони.

"Пошкоджено і лікарню, і об’єкти критичної інфраструктури. Очевидним є ворожий терор", — зазначила вона, говорячи про руйнування на Півдні України в останні дні.

Атака минулої ночі не була масованою і була спрямована на розвідку систем протиповітряної оборони, вважає Гуменюк.

"Випускали дрони знову з південно-східного напрямку — з Азовського узбережжя і направили їх не зовсім звичним маршрутом — в основному через Херсонщину, використовуючи тимчасово окуповану територію. Очевидною була спрямованість на Кривий Ріг, там три дрони знищені та один знищили в Херсонській області", — сказала вона.

Зазначимо, що вибухи у Кривому Розі чули близько 2:00 ночі. Інформацію про збиття трьох "шахедів" також підтвердили і у Дніпропетровській ОВА.

Водночас Херсонська обласна прокуратура пише, що внаслідок нічних обстрілів Херсона була поранена 13-річна дівчинка, у її 12-річної сестри — гостра реакція на стрес. Крім того, осколкові поранення отримала їхня мати.

"Російські війська всю ніч і вранці били по центру Херсона. Пошкоджено будинки, господарські будівлі, церкву та інші цивільні об’єкти", - йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 1 жовтня Україна також зазнала удару з боку росії.