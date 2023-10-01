Військовий оглядач та блогер ("Злий одесит") прокоментував російські удари по Україні

Удари Shahed-136 за вересень

У ніч на 1 жовтня російські окупанти запустили 30 дронів-камікадзе Shahed-136 Україною, з яких збито було 16. Можливо, їх не зарахують до загальної кількості за вересень, але я зарахую, оскільки пуск здійснювався о 20:30 30 вересня.

Таким чином, у вересні було встановлено абсолютний рекорд із застосування Shahed-136 російськими окупантами — 521. Раніше рекорд було відзначено у травні 2023 року, коли росіяни застосували 413 дронів-камікадзе. Потім було падіння інтенсивності нальотів до, у червні — 197, у липні — 246, у серпні — 167.

Я поки не можу сказати, що такий показник є наслідком запуску виробництва Shahed-136 в росії, оскільки, за наявною інформацією, у них із цим виробництвом великі проблеми. Так, за перше півріччя 2023 року росіянами виключно на своїх потужностях, у замкнутому циклі, планувалося видати дослідну партію дронів-камікадзе у 100 одиниць. Але вони не змогли це зробити.

Терміни поставок були зірвані, оскільки гостра залежність виробництва від постачання контрабандних запчастин збереглася і ні на який замкнутий цикл з нуля росія в найближчій перспективі не вийде, у питаннях виробництва Shahed-136 зберігаючи залежність від Ірану.

Чи наростив Іран обсяги виробництва, внаслідок чого росія змогла наростити інтенсивність ударів? У певному сенсі так, але з нюансами.

Справа в тому, що коли росія звернулася до Ірану за поставками Shahed-136, виробничі потужності, що були виключно ручним, а не автоматизованим складанням, дозволяли в місяць збирати до 50 Shahed-136. До кінця 2022 року Іран зміг наростити виробництво до 100 Shahed-136 на місяць. Не виключено, що станом на травень цей показник сягав 150-200.

Зазначу, що в лютому, березні та квітні інтенсивність ударів була нижчою за 100 на місяць. Тобто, вже на той момент у росіян, була можливість накопичувати БК.

Саме з цієї причини вересневий наліт міг стати рекордним, як результат залучення накопиченого БК. Але це не скасовує спроби росії налагодити своє власне виробництво за регулярних постачань дронів-камікадзе з Ірану.

І найважливіше. Більшість ударів припадала у вересні по Одеській області, дунайській портовій інфраструктурі та зерновим хабам. Російські окупанти продовжують зерновий терор, використовуючи варіативні маршрути з пошуком напрямків із найменшою протиповітряною компонентою. І з урахуванням скорочення числа збитих Shahed-136 їм це вдається.

Це вкотре порушує питання про надання нашими партнерами більшої кількості коштів ППО, як гарматного, так і зенітно-ракетного типу, для протидії Shahed-136. Оскільки кожна тисяча тонн згорілого зерна в порту Рені чи Ізмаїла це голодне плем’я аборигенів десь у регіоні Сахеля і тисяча, за добу, нових "громадян" ЄС, які прибули звідти, де всією душею "поділяють" європейські цінності, дуже "люблять" французьку філософію та живопис епохи ренесансу.