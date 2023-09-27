Секретний звіт України: Заходу повідомили тривожну інформацію про "Шахеди"

В Україні знають, як вирішити проблему виробництва цих дронів та запропонували свій сценарій західним союзникам

Дрони-камікадзе Shahed, якими росія атакує Україну, містять понад 50 європейських електричних компонентів. Серед виробників є компанії зі штаб-квартирами у Польщі, Німеччині, Нідерландах, Швейцарії, США, Канаді та Японії.

Такі дані надано у секретному звіті, який Україна передала своїм західним союзникам. Про це пише The Guardian.

У матеріалі вказується, що всього було виявлено 52 таких компоненти в безпілотнику Shahed-131 і 37 у Shahed-136. Однак жодних свідчень про те, що з боку західних компаній могли бути будь-які порушення, немає.

"Іранське виробництво БПЛА адаптувалося і в основному використовує доступні комерційні комплектуючі, постачання яких погано чи взагалі не контролюються. Майже весь імпорт до Ірану надходить із Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В’єтнаму та Коста-Рики" — йдеться у доповіді.

Зазначається, що серед можливих способів протидії виробництву БПЛА пропонуються, зокрема, ракетні удари по заводах з виробництва цих дронів у Сирії, Ірані, а також росії.

"Вищезазначене може бути здійснене силами оборони України, якщо партнери нададуть необхідні засоби поразки", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час засідання в Конгресі було названо дві головні країни-виробники компонентів для зброї росії.