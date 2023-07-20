Допомагають вбивати українців: названо дві головні країни-виробники компонентів для зброї росії

росія користується підтримкою Заходу в деяких моментах

Швейцарія є лідером серед країн Європи, комплектуючі виробництва яких росія використовує у війні проти України.

Про це заявила виконавчий директор Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб під час засідання Гельсінської Комісії США у Конгресі, передає Голос Америки.

Водночас, абсолютним лідером за цим показником серед усіх країн Заходу залишаються США.

За словами Трегуб, у російській зброї було виявлено близько 300 компонентів, виготовлених у США. Вони розроблялися 60-ма різними американськими компаніями.

"На жаль, це провідна країна західного світу, яка постачає росіянам важливі компоненти подвійного використання", - зазначила вона.

Крім того, деякі типи обладнання виготовлялися в Японії.

"Парадокс у тому, що саме Швейцарія займає категоричну позицію щодо участі в будь-якому збройному конфлікті. Вони підкреслюють свою нейтральність. Тоді яким чином вони стали першою країною в Європі з постачання критично важливих компонентів для російської зброї? Це головне питання", — сказала Трегуб. .

Раніше "Телеграф" писав про те, що хтось із наших союзників допомагає росії, і чому це досі можливо.