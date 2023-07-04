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Деталі зі США та ЄС у російських ракетах: компоненти путінцям постачають десятки компаній (документ)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Ракета Х-101 Новина оновлена 04 липня 2023, 11:31
Ракета Х-101. Фото mil.ru

Найбільше компонентів російської зброї виробляється американськими компаніями.

У ракеті Х-101, якою росія вдарила по п’ятиповерхівці в Кривому Розі 13 червня, містилося 53 критично важливі компоненти іноземного виробництва. Загалом у різних зразках російського озброєння нарахували 1 057 іноземних компонентів виробництва 155 компаній.

Такі дані містять документ санкційної групи глави Офісу президента Андрія Єрмака та Майкла Макфола.

Дослідження виявило, що критично важливі компоненти, знайдені на полі бою з квітня 2022 року, містяться у багатьох зразках озброєння.

Зокрема, їх містили:

  • ракети "Іскандер-К" та "Калібр";
  • дрони ("Орлан" та "Корсар");
  • бронетехніка;
  • артилерія;
  • танки Т-72,
  • ракети для РСЗВ "Торнадо-Г";
  • автомобілі "Тайфун-К";
  • вертольоти;
  • станції радіолокаційної боротьби.

Найбільше компонентів російської зброї виготовляють американські компанії Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation, AMD, німецька Infineon Technologies та корейська Samsung.

Продають цей товар у росію здебільшого з Китаю. Однак деякі продавці також перебувають у Європейському Союзі, Південній Кореї, В’єтнамі та Туреччині.

Зазначимо, до критично важливих компонентів належать мікросхеми, мікропроцесори, транзистори, регулятори напруги, конденсатори, приймачі і т.д.

Як повідомляв "Телеграф", після удару по житловому будинку в Кривому Розі ракетою Х-101 президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни все ще мають можливість отримувати критичні важливі компоненти, які використовуються для виробництва крилатих ракет.

Теги:
#Росія #Санкції #Озброєння