Детали из США и ЕС в российских ракетах: компоненты путинцам поставляют десятки компаний (документ)

Больше всего компонентов российского оружия производится американскими компаниями

В ракете Х-101, которой россия ударила по пятиэтажке в Кривом Роге 13 июня, содержалось 53 критически важных компонента иностранного производства. Всего в разных образцах российского вооружения насчитали 1 057 иностранных компонентов производства 155 компаний.

Такие данные содержит документ санкционной группы главы Офиса президента Андрея Ермака и Майкла Макфола.

Исследование выявило, что критически важные компоненты, найденные на поле боя с апреля 2022 года, содержатся во многих образцах вооружения.

В частности их содержали:

ракеты "Искандер-К" и "Калибр";

дроны ("Орлан" и "Корсар");

бронетехника;

артиллерия;

танки Т-72,

ракеты для РСЗО "Торнадо-Г";

автомобили "Тайфун-К";

вертолеты;

станции радиолокационной борьбы.

Больше всего компонентов российского оружия производится американскими компаниями Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation, AMD, немецкой Infineon Technologies и корейской Samsung.

Продают этот товар в россию по большей части из Китая. Однако некоторые продавцы также находятся в Европейском Союзе, Южной Корее, Вьетнаме и Турции.

Отметим, к критически важным компонентам относятся микросхемы, микропроцессоры, транзисторы, регуляторы напряжения, конденсаторы, приемники и т.д.

Как сообщал "Телеграф", после удара по жилому дому в Кривом роге ракетой Х-101, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у россиян все еще есть возможность получать критические важные компоненты, которые используются для производства крылатых ракет.