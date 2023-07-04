Детали из США и ЕС в российских ракетах: компоненты путинцам поставляют десятки компаний (документ)
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Больше всего компонентов российского оружия производится американскими компаниями
В ракете Х-101, которой россия ударила по пятиэтажке в Кривом Роге 13 июня, содержалось 53 критически важных компонента иностранного производства. Всего в разных образцах российского вооружения насчитали 1 057 иностранных компонентов производства 155 компаний.
Такие данные содержит документ санкционной группы главы Офиса президента Андрея Ермака и Майкла Макфола.
Исследование выявило, что критически важные компоненты, найденные на поле боя с апреля 2022 года, содержатся во многих образцах вооружения.
В частности их содержали:
- ракеты "Искандер-К" и "Калибр";
- дроны ("Орлан" и "Корсар");
- бронетехника;
- артиллерия;
- танки Т-72,
- ракеты для РСЗО "Торнадо-Г";
- автомобили "Тайфун-К";
- вертолеты;
- станции радиолокационной борьбы.
Больше всего компонентов российского оружия производится американскими компаниями Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation, AMD, немецкой Infineon Technologies и корейской Samsung.
Продают этот товар в россию по большей части из Китая. Однако некоторые продавцы также находятся в Европейском Союзе, Южной Корее, Вьетнаме и Турции.
Отметим, к критически важным компонентам относятся микросхемы, микропроцессоры, транзисторы, регуляторы напряжения, конденсаторы, приемники и т.д.
Как сообщал "Телеграф", после удара по жилому дому в Кривом роге ракетой Х-101, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у россиян все еще есть возможность получать критические важные компоненты, которые используются для производства крылатых ракет.