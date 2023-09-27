Секретный отчет Украины: Западу сообщили тревожную информацию о "Шахедах"

В Украине знают, как решить проблему производства этих дронов и предложили свой сценарий западным союзникам

Дроны-камикадзе Shahed, которыми россия атакует Украину, содержат более 50 европейских электрических компонентов. В числе производителей есть компании со штаб-квартирами в Польше, Германии, Нидерландах, Швейцарии, США, Канаде и Японии.

Такие данные предоставлены в секретном отчете, который Украина передала своим западным союзникам. Об этом пишет The Guardian.

В материале указывается, что всего было обнаружено 52 таких компонента в беспилотнике Shahed-131 и 37 в Shahed-136. Однако никаких свидетельств о том, что со стороны западных компаний могли быть какие-либо нарушения, нет.

"Иранское производство БПЛА адаптировалось и в основном использует доступные коммерческие комплектующие, поставки которых плохо или вообще не контролируются. Почти весь импорт в Иран поступает из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики" — говорится в докладе.

Отмечается, что среди возможных способов противодействия производству БПЛА предлагаются в частности ракетные удары по заводам по производству этих дронов в Сирии, Иране, а также рф.

"Вышеуказанное может быть осуществлено силами обороны Украины, если партнеры предоставят необходимые средства поражения", — говорится в отчете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время заседания в Конгрессе были названы две главные страны-производителя компонентов для оружия россии.