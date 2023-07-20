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Помогают убивать украинцев: названы две главных страны-производителя компонентов для оружия рф

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Производство вооружения Новость обновлена 20 июля 2023, 09:57
Производство вооружения. Фото росСМИ

россия пользуется поддержкой Запада в некоторых моментах

Швейцария является лидером среди стран Европы, комплектующие производства которых россия использует в войне против Украины.

Об этом заявила исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб во время заседания Хельсинской Комиссии США в Конгрессе, передает Голос Америки.

В то же время абсолютным лидером по этому показателю среди всех стран Запада остаются США.

По словам Трегуб, в российском оружии было обнаружено около 300 компонентов, изготовленных в США. Они разрабатывались 60-ю различными американскими компаниями.

"К сожалению, это ведущая страна западного мира, которая поставляет россиянам важные компоненты двойного использования", — отметила она.

Кроме того, некоторые типы оборудования изготавливались в Японии.

"Парадокс в том, что именно Швейцария занимает категорическую позицию относительно участия в любом вооруженном конфликте. Они подчеркивают свою нейтральность. Тогда каким образом, они стали первой страной в Европе по поставке критически важных компонентов для российского оружия? Это главный вопрос", — сказала Трегуб.

Ранее "Телеграф" писал о том, что кто из наших союзников помогает россии, и почему это до сих пор возможно.

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#США #Россия #Швейцария #Вооружение