Такого еще не было: в сентябре россияне запустили рекордное количество "Шахедов" по Украине

Часть дронов была сбита, но также есть и прилеты

За первый месяц осени российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество дронов-камикадзе "Shahed-136/131". Большая часть из них была успешно сбита.

Об этом пишет "Телеграф" ссылаясь на сводки в Telegram-канале Воздушных сил Украины за весь сентябрь. Согласно этим данным, осенью захватчики атаковали территорию нашей страны 419 дронами.

Эти беспилотники были выпущены за указанный период по разным направлениям. Из общего количества вражеских дронов силам ПВО удалось сбить 332 единицы этой техники врага.

При этом стоит добавить, что, к сожалению, есть также и попадания дронов. В общем в сентябре их было зафиксировано 87 по разным частям территории Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 сентября российские оккупанты атаковали Одессу и область. По городу были выпущены беспилотники. После очередного взрыва в городе раздался пожар. Помимо дронов враг также задействовал для атаки ракеты. По данным Воздушных сил Украины, противник использовал "Ониксы" и "Калибры" и производил обстрелы один за другим.