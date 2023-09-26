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Такого ще не було: у вересні росіяни запустили рекордну кількість "Шахедів" по Україні

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Окупанти сотні разів атакували Україну дронами Shahed за місяць Новина оновлена 26 вересня 2023, 12:49
Окупанти сотні разів атакували Україну дронами Shahed за місяць. Фото defence-ua.com

Частина дронів була збита, але також є і прильоти

За перший місяць осені російські окупанти випустили по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе "Shahed-136/131". Більшість їх було успішно збито.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на зведення в Telegram-каналі Повітряних сил України за весь вересень. Згідно з цими даними, восени загарбники атакували територію нашої країни 419 дронами.

Ці безпілотники були випущені за вказаний період з різних напрямків. Із загальної кількості ворожих дронів силам ППО вдалося збити 332 одиниці цієї техніки ворога.

При цьому варто додати, що, на жаль, є також і попадання дронів. Загалом у вересні їх було зафіксовано 87 у різних частинах території України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 вересня російські окупанти атакували Одесу та область. По місту були випущені безпілотники. Після чергового вибуху у місті пролунала пожежа. Крім дронів ворог також задіяв для атаки ракети. За даними Повітряних сил України, противник використав "Онікси" та "Калібри" і робив обстріл один за одним.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Дрони