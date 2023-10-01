Военный обозреватель и блогер ("Злой одессит") прокомментировал российские удары по Украине

Удары Shahed-136 за сентябрь

В ночь на 1 октября российские оккупанты запустили 30 дронов-камикадзе Shahed-136 по Украине, из которых сбито было 16. Возможно, их не зачислят в общее количество за сентябрь, но я зачислю, поскольку пуск осуществлялся в 20:30 30 сентября.

Таким образом, в сентябре был установлен абсолютный рекорд по применению Shahed-136 российскими оккупантами — 521. Ранее рекорд был отмечен в мае 2023, когда россияне применили 413 дронов-камикадзе. Затем было падение интенсивности налётов до, в июне — 197, в июле — 246, в августе — 167.

Я пока не могу сказать, что такой показатель является следствием запуска производства Shahed-136 в россии, поскольку по имеющейся информации у них с этим производством большие проблемы. Так, за первое полугодие 2023 россиянами исключительно на своих мощностях, в замкнутом цикле, планировалось выдать опытную партию дронов-камикадзе в 100 единиц. Но они не смогли этого сделать.

Сроки поставок были сорваны, поскольку острая зависимость производства от поставок контрабандных запчастей сохранилась и ни на какой замкнутый цикл с нуля россия в ближайшей перспективе не выйдет, в вопросах производства Shahed-136, сохраняя зависимость от Ирана.

Нарастил ли Иран объёмы производства, в следствие чего россия смогла нарастить интенсивность ударов? В некотором смысле — да, но с нюансами.

Дело в том, что когда россия обратилась к Ирану за поставками Shahed-136, производственные мощности, представлявшие собой исключительно ручную, а не автоматизированную сборку, позволяли в месяц собирать до 50 Shahed-136. К концу 2022 Иран смог нарастить производство до 100 Shahed-136 в месяц. Не исключено, что по состоянию на май этот показатель достигал 150-200.

Отмечу, что в феврале, марте и апреле, интенсивность ударов была ниже 100 в месяц. То есть, уже на тот момент у россиян, была возможность накапливать БК.

Именно по этой причине, сентябрьский налёт мог стать рекордным, как результат задействования накопленного БК. Но это не отменяет попытки россии наладить своё собственное производство при регулярных поставках дронов-камикадзе из Ирана.

И, самое важное. Большая часть всех ударов приходилась в сентябре по Одесской области, дунайской портовой инфраструктуре и зерновым хабам. Российские оккупанты продолжают зерновой террор, используя вариативные маршруты с поиском направлений с наименьшей противовоздушной компонентой. И с учётом сокращения числа сбитых Shahed-136 им это удаётся.

Это лишний раз поднимает вопрос о предоставлении нашими партнёрами большего количества средств ПВО, как пушечного, так и зенитно-ракетного типа, для противодействия Shahed-136. Поскольку каждая тысяча тонн сгоревшего зерна в порту Рени или Измаила это голодное племя аборигенов где-то в регионе Сахеля и тысяча, в сутки, новых "граждан" ЕС, сеже прибывших оттуда, где всей душой "разделяют" европейские ценности, очень "любят" французскую философию и живопись эпохи ренессанса.