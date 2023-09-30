росія атакувала ракетами передмістя Запоріжжя: є руйнування та постраждалі

Тип ракет, якими вдарили росіяни, встановлюється

Росіяни атакували Запорізьку область вдень 30 вересня. Під час повітряної тривоги, яку було оголошено за кілька хвилин до цього, у місті прогримів потужний вибух.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. За його словами, у місті є руйнування та постраждалі.

Окупанти вдарили ракетами на території Матвіївської ОТГ у проміжку між 10:06 до 10:20. Які саме ракети випустив ворог, наразі невідомо. Вибухи були такої сили, що їх чули й у Запоріжжі.

За попередньою інформацією постраждали об’єкт критичної інфраструктури та п’ять житлових будинків. Також поранено п’ятьох людей, одних з яких доставлено до лікарні. Рештам медики надали допомогу на місці.

Матвіївська ОТГ знаходиться за 1 км від Запоріжжя та вважається передмістям.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ніч проти 30 вересня росія атакувала Україну "Шахедами". Вибухи пролунали у Вінницькій та Дніпропетровській областях.