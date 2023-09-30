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росія атакувала ракетами передмістя Запоріжжя: є руйнування та постраждалі

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Одна людина в лікарні внаслідок взриву Новина оновлена 30 вересня 2023, 13:15
Одна людина в лікарні внаслідок взриву. Фото Ілюстративне фото

Тип ракет, якими вдарили росіяни, встановлюється

Росіяни атакували Запорізьку область вдень 30 вересня. Під час повітряної тривоги, яку було оголошено за кілька хвилин до цього, у місті прогримів потужний вибух.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. За його словами, у місті є руйнування та постраждалі.

Окупанти вдарили ракетами на території Матвіївської ОТГ у проміжку між 10:06 до 10:20. Які саме ракети випустив ворог, наразі невідомо. Вибухи були такої сили, що їх чули й у Запоріжжі.

За попередньою інформацією постраждали об’єкт критичної інфраструктури та п’ять житлових будинків. Також поранено п’ятьох людей, одних з яких доставлено до лікарні. Рештам медики надали допомогу на місці.

Матвіївська ОТГ знаходиться за 1 км від Запоріжжя та вважається передмістям.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ніч проти 30 вересня росія атакувала Україну "Шахедами". Вибухи пролунали у Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Теги:
#Запорізька область #Постраждалі #Ракетний удар