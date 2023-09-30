россия атаковала ракетами пригород Запорожья: есть разрушения и пострадавшие

Тип ракет, которыми ударили россияне, устанавливается

Россияне атаковали Запорожскую область днем 30 сентября. Во время воздушной тревоги, которая была объявлена за несколько минут до этого, в городе прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. По его словам, в городе есть разрушения и пострадавшие.

Оккупанты ударили ракетами по территории Матвеевской ОТГ в промежутке между 10:06 до 10:20. Какие именно ракеты выпустил враг, пока неизвестно. Взрывы были такой силы, что их слышали и в самом Запорожье.

По предварительной информации пострадали объект критической инфраструктуры и пять жилых домой. Также ранены пять человек, одни из которых доставлен в больницу. Остальным же медики оказали помощь на месте.

Матвеевская ОТГ находится в 1 км от Запорожья и считается пригородом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ночь на 30 сентября россия атаковала Украину "Шахедами". Взрывы прогремели в Винницкой и Днепропетровской областях.