Ночью россия атаковала Украину "шахедами": взрывы прогремели в двух областях, есть прилет

Ночь была неспокойной для жителей нескольких областей

В ночь на субботу, 30 сентября, вскоре после полуночи россияне атаковали Украину дронами. Прогремели мощные взрывы в городе Калиновка Винницкой области, там есть прилет. Также местные жители сообщили, что слышали звуки взрыва на Днепропетровщине.

Об угрозе удара "шахедами" для Винницы и области сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины сразу после наступления новых суток. Калиновский городской совет проинформировал о прилетах в Калиновке, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"К сожалению есть прилеты. Сохраняйте спокойствие. До окончания тревоги все в укрытиях. Мэр находится на месте событий. Ничего не комментируйте в социальных сетях и не выставляйте фотографии", — сказано в сообщении.

Район атаки на карте

Позднее городской голова Василий Полищук уточнил, что неотложной потребности в эвакуации жителей нет, за исключением непосредственного места попадания. Проводится ликвидация последствий вражеской атаки.

Местный паблик "Подслушано Калиновка ! НОВОСТИ" сообщил об эвакуации жителей села Сальник. Оно расположено рядом с Калиновкой.

Сообщение об эвакуации из села Сальник

Винницкая областная военная администрация сообщила о попадании беспилотника в объект инфраструктуры. На месте работают все службы.

Также в районе 3:30 слышали взрыв в Днепропетровской области. Вскоре объявили тревогу, но о движении "шахедов" не сообщали.

В целом беспилотники минувшей ночью двигались в воздушном пространстве юга Украины, в Черкасской области, на Винничине (и там и там работала ПВО), а также на Хмельнитчине. В 2:28 дали отбой угрозы ударных БПЛА по всем областям.

Как рассказала в эфире телемарафона рассказала начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, на юге звучали воздушные тревоги и россияне в очередной раз применили ударные беспилотники. Враг запускал их с восточного побережья Азовского моря и с мыса Чауда в Крыму.

"Беспилотники были снова направлены на юг Одесчины, снова были направлены по непростым маршрутам. В том числе, маневрируя, пытались обойти систему противовоздушной обороны для того, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины", — констатировала Гуменюк.

Как сообщал "Телеграф", россияне пытаются наладить массовое производство "шахедов". Они ищут возможности обойти санкции и удешевить производство.