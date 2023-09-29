Россияне модифицируют "шахеды": в ВСУ назвали их главную цель (фото)

Это говорит о действенности санкций

В "шахедах", которыми россия обстреливает Украину, с лета фиксируются изменения в конструкции. Это может говорить о том, что россияне пытаются наладить их массовое производство.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ капитан Андрей Рудык. Он отметил, что рф удешевляет материалы дрона-камикадзе.

"Мы не исключаем факт того, что российская федерация, ища простые технические решения, удешевляя материалы и налаживая поставки компонентов-заменителей, пытается наладить производство данного барражирующего боеприпаса и сделать его массовым", — отметил офицер.

Россияне пытаются удешевить компоненты "шахеда"

Какие изменения в конструкции дрона зафиксировали аналитики Центра:

принципиально отличная боевая часть, которая теперь имеет начинку элементами поражения в виде вольфрамовых шариков;

замена страны производителя силовой установки (двигатель MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 вместо Mado MD550);

модификация корпуса (вместо цельнолитого применяется композитный фюзеляж с наполнителем по типу монтажной пены);

использование нового сервопривода KST X30-12-165;

использование блока "Комета" российского производства в системе навигации.

Вместе с тем, по словам Рудыка, новый Shahed 136/Герань-2 принципиально не отличается от более ранних образцов, отличия носят косметический характер и объясняются попытками россиян удешевить производство. Кроме того, попытки такого импортозамещения свидетельствуют о действенности международных санкций.

Как сообщал "Телеграф", БПЛА Shahed, которыми россия атакует Украину, содержат более 50 европейских электрических компонентов. В числе производителей есть компании со штаб-квартирами в Польше, Германии, Нидерландах, Швейцарии, США, Канаде и Японии.